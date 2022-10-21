Рашисти переміщують заручників та військовополонених на Херсонщині в невідомому напрямку

https://racurs.ua/ua/n176001-rashysty-peremischuut-zaruchnykiv-ta-viyskovopolonenyh-na-hersonschyni-v-nevidomomu-napryamku.html

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Російські військові переміщують українських цивільних заручників та військовополонених на Херсонщині в невідомому напрямку. Правозахисники вимагають реакції від українських та міжнародних інституцій, дипломатичних представництв та місій із закликом контролювати переміщення українців.

Про це йдеться у заяві правозахисної коаліції «Україна. П’ята ранку».

Нагадаємо, триває наступ ЗСУ на півдні і росіяни заявляли про можливість відступу з Херсонщини, а також оголосили евакуацію цивільного населення на лівий берег Дніпра.

Окупаційна влада виправдовує такі переміщення полонених і заручників необхідністю «евакуації», проте істині причини цих дій наразі невідомі. Окупаційна влада не надає жодної інформації про нові місця ув’язнення рідним утримуваних осіб.

Разом з тим звертаємо увагу української та міжнародної громадськості, що неконтрольоване міжнародними інституціями та моніторами переміщення утримуваних осіб найімовірніше призведе до втрати правозахисниками та родинами полонених і без того обмеженої інформації стосовно переліку осіб, місць та умов утримання незаконно затриманих громадян України та українських військових, які перебувають у російському полоні. Крім того, за інформацією коаліції, більшість утримуваних осіб мають серйозні ушкодження та проблеми зі здоров’ям після жорстоких катувань і тривалого перебування у непристосованих приміщеннях та нелюдських умовах. Для багатьох полонених транспортування без забезпечення належного медичного супроводу може спричинити додаткові страждання або взагалі призвести до летальних наслідків, — ідеться в заяві.

Наразі йдеться про сотні осіб, які утримувалися у різних локаціях Херсонської області.

Станом на 20 жовтня відомо, що ув’язнених переміщують у невідомому напрямку з: