лукашенку показали «цілком вітчизняний» БПЛА на китайському двигуні з AliExpress (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n176002-lukashenku-pokazaly-cilkom-vitchyznyanyy-bpla-na-kytayskomu-dvyguni-z-aliexpress-foto.html

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Картопляному клоуну-диктатору олександру лукашенку його військові 21 жовтня показали «цілком вітчизняний» комплекс «Миротворець» з китайським двигуном, який можна придбати на платформі AliExpress.

Дивимося уважно на двигун і бачимо, що це китайський двигун Swiwin SW300B, який продається на AliExpress за 5 тис. 846 дол. Отвори вентиляції, болти кріплення, та й сама форма збігаються, — повідомляє «Беларускій Гаюн».

Огляд «повністю білоруської техніки» відбувався сьогодні. Під час відвідин полігону «Обуз-Лісновський» голова Держвійськпрому рб Дмитро Пантус показував лукашенку різні розробки приватного Конструкторського бюро «Безпілотні вертольоти».

Особливо лукашенка цікавило: чи зможуть ці машини воювати, якщо, як він висловився, «завтра на фронт»?

Не знаємо, що йому наговорили, але більшість із показаних сьогодні апаратів існують лише в штучних екземплярах і не стоять на озброєнні армії рб, — пише «Гаюн».

Наприклад, диктатору показали нібито безпілотний авіаційний комплекс «Миротворець», який, як стверджує пролукашенківський канал «Пул Першого», «повністю нашої розробки та виробництва».

На фото показали чиновників, які дивляться на великий помаранчевий апарат.