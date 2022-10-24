Ще три "іриски" - Шольц анонсував швидку поставку Україні нових комплексів ППО IRIS-T

https://racurs.ua/ua/n176091-sche-try-irysky-sholc-anonsuvav-shvydku-postavku-ukrayini-novyh-kompleksiv-ppo-iris-t.html

Ракурс

Німеччина якнайшвидше надасть Україні ще три комплекси ППО IRIS-T. Кожен з них може захистити велике місто.

Про наміри уряду ФРН заявив 24 жовтня німецький канцлер Олаф Шольц.

Ми підтримуємо вашу країну політично, фінансово, економічно, гуманітарно, а також зброєю. Так, про це ми теж говоримо на економічній конференції… Атаки росії на цивільну інфраструктуру показують, що треба зробити все, щоб відбудувати і захистити українські міста, села, мости, вулиці та залізничне полотно. Тому я дуже радий, що наші зенітно-ракетні комплекси та зенітні самохідні установки, а тепер ще й IRIS-T в Україні… Ця система може захистити велике місто. Ще три такі установки ми поставимо в Україну якомога швидше, — заявив Шольц під час відкриття 5 німецько-українського бізнес-форуму з відбудови України в Берліні.

На ньому також присутній український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Шольц нагадав, що Німеччина вже передала Києву зенітно-ракетні комплекси та зенітні самохідні установки, а також систему ППО IRIS-T.

Ще три такі системи буде доставлено найближчим часом, — сказав Шольц.

Раніше міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт говорила, що три обіцяні німецькі системи ППО IRIS-T будуть поставлені Україні наступного року.

Крім того, канцлер Німеччини та президент Єврокомісії хочуть створити для відновлення України «план Маршалла».

Ми маємо вже зараз думати про відновлення країни, навіть якщо мир ще здається далеким. Україні потрібна перспектива, що вона зможе знову економічно зростати, щойно закінчиться війна, — йдеться у спільній статті Шольца та Урсули фон дер Ляєн.

На їхню думку, впоратися з відновленням України на тлі того, що збитки сягають щонайменше 350 млрд євро, не здатні самостійно ні сама Україна, ні її окремі партнери.

Шольц і фон дер Ляєн пропонують створити «інклюзивну донорську платформу», за допомогою якої буде «ясніше і зрозуміліше, як ці гроші будуть використані».

«Ракурс» писав, що зенітно-ракетний комплекс IRIS-T пройшов перевірку боєздатності в бойових умовах і показав себе надзвичайно з гарної сторони.