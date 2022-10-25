В окупованому Херсоні погрожують «законами воєнного часу» за відмову від рублів

https://racurs.ua/ua/n176126-v-okupovanomu-hersoni-pogrojuut-zakonamy-voiennogo-chasu-za-vidmovu-vid-rubliv.html

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В окупованому українському Херсоні погрожують карати «за законами воєнного часу» за відмову приймати до оплати російські рублі.

Призначений російськими нацистами заступник голови адміністрації анексованої Херсонської області кирило стремоусов повідомив, що у Херсоні зафіксовано випадки відмови приймати російські рублі як оплату за продукти.

Бариги, які намагаються наживатися на ситуації, будуть обов’язково притягнуті до відповідальності за законами воєнного часу, — написав стремоусов у телеграмі.

У Херсоні «багато „почекунів“ спробували підняти голови», заявив Стремоусов, додавши, що ситуація в місті «абсолютно контрольована» — «Херсон ніхто не здає і здавати не збирається».

На тих, хто не виконає вимоги призначеної росією адміністрації, написав гауляйтер, чекає депортація в Україну.

У середині жовтня на тлі українського контрнаступу призначена росією влада анексованої Херсонської області оголосила про «переміщення» жителів населених пунктів на правому березі Дніпра на протилежний берег. 22 жовтня мешканців Херсона закликали негайно залишити місто.

19 жовтня президент рф путін запровадив воєнний стан на територіях анексованих Херсонської та Запорізької областей, а також фейкових Луганської та Донецької народних республік.

Окупанти та колаборанти перевзуваються на ходу під тиском наступу ЗСУ. У Херсоні, звідки зараз російські окупанти почали евакуацію, низка компаній відмовляється приймати рублі — на заправках та в аптеках вже вимагають в громадян оплати лише у гривнях.