Іранські дрони росіяни можуть потай запускати з чорнобильської зони білорусі

https://racurs.ua/ua/n176130-iranski-drony-rosiyany-mojut-potay-zapuskaty-z-chornobylskoyi-zony-bilorusi-karta.html

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Єдине місце в білорусі, де можуть потай запускати дрони — це білоруська частина чорнобильської зони.

«Беларускі Гаюн» пише, що локації вдалось визначити завдяки очевидцям, які фіксували напрямок польоту дронів на територію України.

Конкретно йдеться про села Уласи (4.5 км від українського кордону) та Кожушки. На супутникових знімках видно нові дороги, а значить туди почала їздити техніка.

«Українська правда» 25 жовтня з посиланням на джерела в розвідці повідомила, що рф запустила 10 дронів-камікадзе «Шахед» з території Білорусі по Київській області.

Ми вже повідомляли, що даних від джерел про запуск дронів з рб немає. Тому ми проаналізували, звідки можуть запускатися дрони у білорусі. Відразу зазначимо, що у пошуку локацій дуже допомогли очевидці, які фіксували напрямок польоту дронів на території України, — пишуть аналітики «Гаюна».

Аналіз дозволив сильно звузити коло пошуку. Аналітики дійшли висновку, що якщо дрони-камікадзе справді запускаються з білорусі, то є одна територія, де це може відбуватися — білоруський сектор зони відчуження Чорнобильської АЕС (Поліський радіаційно-екологічний заповідник).

Більшість року цей заповідник — фактично закрита територія. Там немає нікого, крім охорони, і є місця, де навіть не ловить мобільний зв’язок, не кажучи вже про інтернет.

Завдяки супутниковим знімкам вдалося виділити кілька зон, де видно мінімальні зміни на території за останні кілька місяців.