ЗМІ повідомили, коли росія зможе відновити довоєнні запаси ракет

https://racurs.ua/ua/n176133-zmi-povidomyly-koly-rosiya-zmoje-vidnovyty-dovoienni-zapasy-raket.html

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росії знадобиться п’ять років, щоб відновити довоєнні запаси ракет.

Про це 25 жовтня повідомила «Українська правда» з посиланням на досвідченого співрозмовника в правоохоронних органах.

Їм потрібно п’ять років, щоб відновити запас станом на лютий цього року. Санкції залишають їх без комплектуючих, — каже джерело УП.

Видання уточнює, що росіянам все ще вдається виробляти ракети зі старих запасів, але «це інші темпи та обсяги».

Міністр оборони України Олексій Резніков стверджує, що росія упродовж восьмимісячної війни використала дві третини свого арсеналу високоточних ракет.

Глава української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що росія вже увійшла в недоторканний запас «Іскандерів» — їх нібито залишилося лише 13%, а «Калібрів» і Х-101, Х-101 менше половини.