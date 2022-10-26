росія використовує проти України іранські дрони, видаючи їх за свої, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n176161-prezydent-izrayilu-peredast-baydenu-dokazy-vykorystannya-iranskyh-droniv-v-ukrayini-zmi.html

Ракурс

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог представить своєму американському колезі Джо Байдену розвідувальні дані, які доводять використання іранських дронів в Україні.

Про це повідомляє видання The Jerusalem Post.

Зокрема, Герцог передасть американцям зображення дронів-камакадзе Shahed-136, підготовлених до запуску під час військових навчань в Ірані в грудні 2021 року, які підтверджують схожість цих безпілотників з дронами-камікадзе, збитими в Україні.

Попри заперечення іранців і спроби приховати іранське походження шляхом додавання російських написів, на фотографіях видно, що стабілізатори безпілотників ідентичні за структурою, розмірами та нумерацією, — цитує видання повідомлення прес-служби Герцога.

За інформацією ЗМІ, зустріч Байдена та Герцога відбудеться сьогодні, 26 жовтня, у Білому домі.

Джерело: The Jerusalem Post