Білоруські військові, які зверталися до ЗСУ, фальсифікували вибори і били протестувальників

https://racurs.ua/ua/n176203-biloruski-viyskovi-yaki-zvertalysya-do-zsu-falsyfikuvaly-vybory-i-byly-protestuvalnykiv.html

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Один із фігурантів звернення білоруських військових до українських фальсифікував вибори, а бригада другого брала участь у розправах над народом.

Про це йдеться у повідомленні «Байполу».

Міністерство оборони білорусі у відповідь на відеозвернення Збройних сил України до військовослужбовців Збройних сил білорусі випустило свій ролик «Білоруси відповідають тим, хто не зрозумів чи не хотів розуміти».

У відеоролику для знімань залучили капітана Кирила Тихомирова та підполковник Андрія Шарупича.

Кирило Тихомиров — старший офіцер групи відділу ідеологічної роботи Військової академії. Байпол нагадує, що Тихомиров був фігурантом колишньої публікації про фальсифікацію виборів президента у 2020 році та підсумків референдуму щодо зміни Конституції у 2022 році.

Своєю чергою, Андрій Шарупич служить у 5-й окремій бригаді спеціального призначення. 2020 року військовослужбовці цієї бригади придушували народні протести. Саме військовослужбовцями цього з'єднання було застрелено у Бресті батька трьох дітей Геннадія Шутова. «Байпол» звертає увагу і на той факт, що дружина Шарупича — громадянка росії, а не Білорусі.

BYPOL — білоруська ініціатива, яку створили колишні співробітники силових структур для протидії білоруській владі. Об'єднання має канали в YouTube та Telegram, на яких публікує різні відео, пов’язані з силовиками, а також зливає дані співробітників правоохоронних органів. Верховний суд білорусі визнав організацію терористичною.

Ініціатива виступає проти політики лукашенка, а також не визнає його легітимності. Колишні силовики вважають обраним президентом Світлану Тихановську.