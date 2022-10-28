Росія погрожує атакувати супутники за допомогу Україні — реакція Вашингтона

https://racurs.ua/ua/n176224-rosiya-pogrojuie-atakuvaty-suputnyky-za-dopomogu-ukrayini-reakciya-vashyngtona.html

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Білий дім відповів на погрози росії атакувати супутники, що допомагають у війні в Україні. Радник з національної безпеки адміністрації президента Джо Байдена Джон Кірбі наголосив, що будь-яка атака на інфраструктуру США з боку рф зустріне відповідь, адекватну загрозі.

Раніше у кремлі заявили, що розглядають комерційні супутники, які використовуються під час війни в Україні, як «законні» цілі для удару, пише «Голос Америки».

Згодом заступник голови Департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями російського МЗС Костянтин Воронцов на засіданні комітету Генасамблеї ООН повторив погрози про те, що москва готова збивати супутники. Він звинуватив Захід та США у «використанні космічного простору у військових цілях для забезпечення свого панування».

На прохання прокоментувати цю заяви Кірбі вказав, що ці погрози не змінять позицію США та підтримку України.

Будь-яку атака на нашу інфраструктуру зустріне адекватну відповідь… І ми збираємося продовжувати використовувати всі засоби для викриття, стримування та притягнення росії до відповідальності за будь-який такий напад, якщо він відбудеться, — додав Кірбі.

Разом з тим, представник Ради нацбезпеки США відмовився відповідати на запитання про те, чи мають росіяни технології для того, щоб збивати супутники, проте зауважив, що рф намагається розробляти антисупутникові технології.