Україна в ООН звинуватила рф в підготовці провокації з біологічною зброєю

https://racurs.ua/ua/n176225-ukrayina-v-oon-zvynuvatyla-rf-v-pidgotovci-provokaciyi-z-biologichnou-zbroieu.html

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Росія активізувала поширення неправдивих повідомлень про біологічну зброю. Як заявила заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин на засіданні Радбезу ООН, скликаному росією для обговорення «військово-біологічної діяльності США в Україні», «Київ ніколи й ніде не розробляв, не виробляв спільно з будь-ким і не зберігав біологічну чи хімічну зброю».

З слів української дипломатки, Україна готова до прийому групи міжнародних незалежних експертів для забезпечення прозорості діяльності лабораторій громадського здоров’я після того, як росія припинить повномасштабну агресивну війну й виведе своїх солдатів.

Гайовишин наголосила, що поширюючи брехню, російська федерація закладає підґрунтя для подальших провокацій із застосуванням біологічних речовин.

Це загроза, до якої слід ставитися серйозно. Україна звертається до міжнародного співтовариства з проханням виявляти максимальну пильність та чинити тиск на росію з метою недопущення реалізації її підступних планів із застосуванням біологічної зброї, — додала заступниця постійного представника.

Нагадаємо, раніше кремль надіслав Радбезу «проєкт резолюції» про створення комісії для розслідування «діяльності біолабораторій США в Україні», а також «скаргу» щодо їхньої діяльності.