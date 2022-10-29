Епічна брехня - Лондон про звинувачення в ударі по Севастополю

https://racurs.ua/ua/n176270-epichna-brehnya-london-pro-zvynuvachennya-v-udari-po-pivnichnomu-potoku-ta-sevastopolu.html

Ракурс

рф вдається до неправдивих заяв епічного масштабу, заявили 29 жовтня в Міноборони Великої Британії.

Щоб відвернути увагу від свого катастрофічного управління незаконним вторгненням в Україну, міністерство оборони росії вдається до неправдивих заяв епічного масштабу. Ця вигадана історія більше говорить про суперечки всередині російського уряду, ніж про Захід, — заявило міноборони Британії у своєму Twitter.

Нагадаємо, у суботу міноборони росії звинуватило військових ВМС Британії у плануванні і реалізації нібито «терактів» на трубопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

Росіяни також заявили, що британські військові з цього ж підрозділу провели підготовку українських військ до «нападу» на Севастополь у суботу вранці, і що нібито ці британські військові перебувають в українському Очакові.

За версією росіян, уранці 29 жовтня кораблі Чорноморського флоту, які стояли в Севастополі, були атаковані дев’ятьма літальними безпілотниками і сімома «автономними морськими безпілотними апаратами».

Сім з 16 дронів нібито збито. Внаслідок атаки «незначне пошкодження» отримали морський тральник «Іван Голубець» та бономережеве загородження в бухті Південна, заявило Міноборони рф, яке назвало атаку терактом. Як стверджує відомство, його влаштували бійці 73 спеціального центру морських операцій ВМС України, а підготовка операції нібито проходила під керівництвом «британських фахівців», які перебувають в Очакові.