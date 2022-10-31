Богуслаєв перешкоджав льотчикам ЗСУ користуватися гелікоптерами

https://racurs.ua/ua/n176336-boguslaiev-pereshkodjav-lotchykam-zsu-korystuvatysya-gelikopteramy-genprokuror.html

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Президент «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв на початку повномасштабного вторгнення приховав документи на гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися.

Згодом він наказав розкомплектувати техніку та зняти із вертольотів лопаті.

Зараз Богуслаєв перебуває під вартою через підозру у державній зраді та співпрацю з росіянами.

Слідство володіє інформацією, що президент «Мотор Січі» на початку повномасштабної війни після відповідного звернення українських військових наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українські сили оборони не могли скористатись технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів. Але і це ще не все! Після того, як українські військові звернулись по гелікоптери, президент «Мотор Січі» віддав наказ розукомплектувати техніку. Просто зняти з гелікоптерів лопаті, — зазначив Костін в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

24 жовтня Шевченківський районний суд Києва заарештував президента корпорації «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності Олега Дзюбу на два місяці.

Президент «Мотор Січі» Богуслаєв, якого підозрюють у колабораціонізмі та пособництві державі-агресору, з 2000 року має російське громадянство.

СБУ затримала Богуслаєва та начальника одного з департаментів «Мотор Січі» 22 жовтня. За даними слідства, керівництво заводу незаконно постачало авіадвигуни до рф — вертольоти з цими двигунами росіяни використовували під час вторгнення в Україну.