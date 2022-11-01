Росіяни укріплюють Херсонщину бетонними ДОТами

https://racurs.ua/ua/n176371-rosiyany-ukripluut-hersonschynu-betonnymy-dotamy-video.html

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Російські пропагандисти довгий час просувають наративи про виведення окупаційних військ з Херсонщини та нібито втечу на лівий берег Дніпра, а також евакуацію українців на лівий берег Дніпра. Але насправді російські війська насправді все сильніше укріплюють свої позиції.

Цю тезу підтверджує відео одного із російських пропагандистів. Він показав перевезення на Херсонщині готових бетонних елементів для створення довгочасних вогневих точок (дотів).

Створення таких ешелонованих позицій свідчить про намагання росіян створити довготривалі рубежі оборони та їхні плани на тривалу оборону окупованих територій Херсонщини, пише «Мілітарний».

На думку керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, росіяни тільки створюють ілюзію майбутньої втечі з Херсону, а насправді готуються до оборони в окупованому обласному центрі. Він наголошує, що росіяни завозять у місто нові військові підрозділи.

сергій суровікін, який командує Південним угрупованням російських окупаційних військ в Україні, можливо, й готує підґрунтя для згладжування реакції росіян на випадок здачі чи втрати Херсону, але поки не можна сказати, що у цю мит вони вже тікають з Херсона.

Нагадаємо, 31 жовтня представник окупаційної влади в Херсонській області володимир сальдо оголосив, що ухвалив рішення про розширення зони так званої «евакуації» населення на 15 км від Дніпра. Це стосується населених пунктів Новокаховського, Голопристанського, Олешкінського, Каховського, Горностаївського, Великолепетихського та Верхньорогачицького районів, що знаходяться на правобережжі.

1 листопада російські військові почали примусово вивозити жителів лівобережної окупованої території Херсона.