Росія встановила воєнне обладнання на даху енергоблоку ЗАЕС і завезла кадирівців

https://racurs.ua/ua/n176390-rosiya-vstanovyla-voienne-obladnannya-na-dahu-energobloku-zaes-i-zavezla-kadyrivciv.html

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Воєнні злочинці росії на Запорізькій АЕС анулюють перепустки українського зразку для персоналу, а на даху енергоблоку встановили воєнне обладнання. Про це 2 листопада повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, окупанти вимагають від ліцензованих співробітників оперативної зміни Запорізької атомної електростанції до 2 листопада підписати контракт з «Росатомом». Іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін — до 1 грудня.

Повідомлено, що найближчим часом будуть анульовані перепустки на станцію українського зразку. Наразі інженерно-технічних працівників станції на робочі місця не допускають. Доступ мають лише оперативні працівники (зміна управління), — повідомляє українська розвідка.

Окрім цього, в Енергодар прибули «кадирівці», які патрулюють групами по 15−20 осіб. Зв’язок в місті практично відсутній, переміщення доцільно здійснювати з 9.00 до 15.00, оскільки потім зростає вірогідність потрапити під фільтраційні заходи.

На даху п’ятого енергоблоку встановлено обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки. На промисловій зоні ЗАЕС розміщено чергову зміну окупантів, — додали в ГУР.

Командний склад армії рф розосереджений по місту та проживає в квартирах місцевих мешканців, які виїхали.