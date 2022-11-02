СБУ підозрює дочку екс-міністра оборони у постачанні обладнання для ОПК росії

https://racurs.ua/ua/n176399-sbu-pidozruie-dochku-eks-ministra-oborony-u-postachanni-obladnannya-dlya-opk-rosiyi.html

Ракурс

Служба безпеки України викрила на антиукраїнській діяльності дочку колишнього міністра оборони України (2012−2014 років — тоді Міноборони України керував уродженець рф Павло Лебедєв). За матеріалами слідства, вона керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу росії.

Як повідомляє прес-центр СБУ, Київська міська прокуратура заочно повідомила жінці про підозру за ч. 3 ст. 27, ст. 110−2 Кримінального кодексу України — фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років без права обіймати певні посади та конфіскацію майна.

Нагадаємо, що у червні цього року за матеріалами СБУ суд арештував та передав в управління АРМА 645 залізничних вагонів, 30 земельних ділянок і 30 об‘єктів нерухомості, які належали сім’ї цього міністра часів Януковича. Тоді слідство встановило, що в Україні досі працює низка підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є родина колишнього очільника Міноборони у 2012−2014 роках. Ці підприємства займаються поставками та реалізацією товарів у росії та виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу росіян.