Російські ракети продовжують загрожувати Україні

https://racurs.ua/ua/n176402-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

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У Чорному морі станом на сьогодні, 2 листопада, росія розмістила на бойовому чергуванні дев’ять кораблів, серед яких один носій «калібрів» із загальним залпом 8 ракет.

Про це сьогодні, 2 листопада, повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС України.

У Середземному морі перебувають 13 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 76 ракет.

В Азовському морі росія продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до трьох кораблів та катерів.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — 31 судно, з них вісім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 35 суден, з них дев’ять суден рухалось з протоки Босфор.