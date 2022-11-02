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Ракурс
Російські ракети продовжують загрожувати Україні

Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

2 лис 2022, 16:33
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У Чорному морі станом на сьогодні, 2 листопада, росія розмістила на бойовому чергуванні дев’ять кораблів, серед яких один носій «калібрів» із загальним залпом 8 ракет.





Про це сьогодні, 2 листопада, повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС України.

У Середземному морі перебувають 13 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 76 ракет.

В Азовському морі росія продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до трьох кораблів та катерів.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Чорного моря — 31 судно, з них вісім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 35 суден, з них дев’ять суден рухалось з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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