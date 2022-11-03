Радбез ООН на вимогу росії шукала бойові комарі в Україні

Радбез ООН на вимогу росії шукав бойові комарі в Україні

https://racurs.ua/ua/n176415-radbez-oon-na-vymogu-rosiyi-shukav-boyovi-komari-v-ukrayini.html

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Рада Безпеки ООН не ухвалила резолюцію рф про розслідування військово-біологічної діяльності в Україні.

Документ не набрав необхідних дев’яти голосів із 15. «За» проголосували росія та Китай, проти були США, Велика Британія та Франція.

Десятеро країн, які не є постійними членами Радбезу, утримались.

Минулого тижня росіяни розповсюдили в Радбезі 310-сторінковий документ, у якому стверджувалося, що «біологічна діяльність» здійснюється в Україні за підтримки Міністерства оборони США. Очільник місії московитів в ООН Василь Небензя розповідав, що в березні на Херсонщині російські військові нібито знайшли три безпілотники з місткостями, які можуть «поширювати комарів, заражених небезпечними вірусами».

Постпредство рф при ООН повідомило, що росія вкрай розчарована підсумками голосування в РБ ООН щодо проекту російської резолюції про біолабораторії в Україн.

Світова спільнота жартує із маячні країни-терористки про українських бойових комарів і птахів. Представники різних країн відверто тролять росіян через їхні байки. Після чергової порції маячні про комарів, кажанів та птахів жорстко потролила представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.