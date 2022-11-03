Тихановська розповіла, на яких умовах може приїхати до Києва

https://racurs.ua/ua/n176423-tyhanovska-rozpovila-na-yakyh-umovah-moje-pryyihaty-do-kyieva.html

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Світлана Тихановська, лідер білоруської опозиції в інтерв’ю «Українській правді» розповіла, що не може зараз приїхати до Києва як приватна особа, щоб підтримати українців.

Я готова приїхати до Києва, коли київська сторона буде готова мене прийняти, — відповіла Тихановська на відповідне запитання, уточнивши, що це не обов’язково лише президент Зеленський, але і його адміністрація.

При цьому лідер білоруських демократичних сил пояснила, чому її подорож не може пройти без відповідного запрошення.

Дивіться, зі мною ситуація трохи складніша. Наші представники можуть приїхати. Але ви повинні розуміти, що я під охороною литовської держави. І для того, щоб я змогла виїхати до Києва, литовська сторона має забезпечити безпеку. Бо маю тут дипломатичний статус. І доки не буде офіційного запрошення від прем'єр-міністра чи від президента, вони просто не можуть цей візит організувати. Я в такому положенні. Це не те, що я взяла, схотіла, виїхала.

Тихановська вважає, що не обов’язково організовувати її особисту зустріч — це може бути багатостороння зустріч, у складі якоїсь делегації або польська, або литовська, або естонська.

Я думаю, що наші політичні союзники з радістю це зробили б. Але тут має бути офіцйний запит, — розповіла Тихановська.

Нагадаємо, що Тихановська — кандидатка в президенти білорусі, що перебуває у вигнанні. Вона дружина білоруського опозиціонера, політичного в’язня, блогера та резидента сайту «Миротворець» Сергія Тихановського.

Після арешту її чоловіка 29 травня 2020 року, Тихановська заявила про те, що балотуватиметься замість нього на президентських виборах. Тихановська також є співорганізаторкою Координаційної ради зі зміни влади в білорусі.

14 серпня 2020 року, ЦВК білорусі офіційно оголосила олександра лукашенка переможцем президентських виборів Згодом Тихановська заявила, що набрала від 60 до 70% голосів та звернулася до західних країн з проханням визнати її переможницею або закликати до повторних виборів. 10 вересня 2020 року Сейм Литви визнав Світлану Тихановську законним президентом білорусі.