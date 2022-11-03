рф вдарила ракетами по китайському терміналі у Миколаєві. Фото:

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Ракурс

Ракетний удар по китайському терміналу в Миколаєві завдала росія.

Внаслідок обстрілу орендованого китайською корпорацією термінала в Миколаївському морському порту було знищено 17 тис. т соняшникової олії на суму 26 млн. дол. Крім того, під загрозою російських атак перебуває й інший термінал, яким володіє КНР. Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко 3 листопада повідомив у Facebook.

Ми постійно привертаємо увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки, — написав дипломат.

На думку представника українського МЗС, обстріли китайського термінала в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни росії проти України. В дипломатичному відомстві закликали Китай вимагати від москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, у серпні три російські ракети влучили по території одного з сільськогосподарських підприємств Одеської області. Окупанти тоді атакували зерносховище.