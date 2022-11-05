Зеленський не вірить у виправдання Ірану - "Шахеди" збивають пачками

https://racurs.ua/ua/n176514-zelenskyy-ne-viryt-u-vypravdannya-iranu-bo-shahedy-zbyvaut-pachkamy.html

Ракурс

Володимир Зеленський прокоментував офіційну заяву Ірану про постачання дронів-камікадзе.

Президент нагадав Тегерану, що «Шахеди» збивають над Україною у великій кількості, тому він не вірить заяві очільника МЗС Ірану про те, що ця країна постачала росії дрони ще до 24 лютого і не значні кількості. Зеленський сказав, що Іран бреше.

Ми щодобово збиваємо іранські дрони мінімум по десять штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномасштабного вторгнення. Тільки протягом одного вчорашнього дня було знищено 11 «Шахедів». Ми точно знаємо, що іранські інструктори вчили російських терористів користуватися дронами, а в Тегерані про це взагалі мовчать. Якщо в Ірані й надалі брехатимуть про очевидне, то це означає, що світ докладатиме ще більше зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів і те, чим росія платить Ірану за таке спільництво. Не буде такого в сучасному світі, щоб хтось із терористів чи їхніх спільників залишився непокараним, — сказав Зеленський у зверненні до українці наприкінці 255 дня війни.

Нагадаємо, 5 листопада очільник МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян сказав, що ця країна «надала росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні». Це вперше Тегеран офіційно підтвердив факт постачання дронів-безпілотників в рф.

Крім того, очільник МЗС Ірану стверджує, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України.

Іран 3 листопада запропонував Україні разом вивчати дані про застосування Росією «шахедів» під час війни. У Тегерані запропонували провести «технічну та експертну» зустріч, під час якої Україна може надати докази того, що РФ застосовує «шахеди» проти нашої держави.

Так в Ірані відреагували на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби, у якій він попередив, що надання зброї для Росії, яку вона потім використовує проти нашої держави, матиме наслідки. МЗС Ірану після цього запропонувало провести переговори щодо цього питання.

Раніше Зеленський вже заявляв, що не довіряє керівництву Ірану. Президент зазначив, що Іран заперечує поставки ракет і безпілотників для росії, попри наявні докази.

Пізніше в Ізраїлі заявили, що мають багато доказів того, що країна-агресорка використовує в Україні саме іранські дрони. Ізраїльська влада готова надати ці докази, щоб викрити брехню Ірану, наголосив президент Ізраїлю.