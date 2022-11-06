Залишки наднової Vela, фото: ESA

https://racurs.ua/ua/n176543-554-mln-pikseliv-velychezne-foto-zalyshkiv-zirky-opublikuvaly-ievropeyski-astronomy.html

Ракурс

Учені з Європейської південної обсерваторії опублікували наддетальний фотознімок залишків наднової зірки Vela, зроблений камерою OmegaCAM із роздільною здатністю 268 млн пікселів телескопа VLT (Very Large Telescope), котрий розташований у Чилі.

Деталізація зображення становить 554 млн пікселів, а об'єм оригінального файлу з ним — 1 гігабайт. Цей знімок з роздільною здатність 22845×22845 пікселів, а також у менш детальних варіантах, доступний на сайті ESA за посиланням.

Зазначається, що камера OmegaCAM може знімати зображення через кілька фільтрів, кожен з яких дозволяє телескопу бачити випромінюване світло певного кольору. Щоб отримати це зображення, було використано чотири фільтри, представлені комбінацією пурпурового, синього, зеленого та червоного.

Результатом є надзвичайно детальне та приголомшливе зображення як газових ниток у залишках, так і яскравих блакитних зірок на передньому плані, які додають блиску до зображення, — зазначають у ESA.

Наднова Vela розташовувалася у сузір’ї Вітрил, котре можна побачити на небі Південної півкулі Землі. Вона вибухнула приблизно 11—12 тис. років тому на відстані приблизно 800 світлових років від Землі.

На сучасному зоряному небі залишок наднової Вітрил представлений туманністю NGC 2736. Це один з найближчих до Землі таких об'єктів.