Глава УГКЦ подарував Папі Римькому осколок міни, якою росіяни обстріляли храм в Ірпіні

https://racurs.ua/ua/n176575-glava-ugkc-podaruvav-papi-francysku-oskolok-miny-yakou-rosiyany-obstrilyaly-hram-v-irpeni.html

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Глава Української Греко-Католицької церкви (УГКЦ) блаженніший Святослав подарував Папі Римському Франциску подарунок — фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму УГКЦ в Ірпені.

Папа Франциск під час розмови висловив свою близькість із «багатостраждальним українським народом» та запевнив, що є поруч із ним у молитві та конкретних діях. Він також звернувся із проханням до Глави та духовенства УГКЦ «продовжувати жертовне служіння в євангельському дусі найбільш постраждалих внаслідок війни», повідомила прес-служба УГКЦ.

Святіший Отець теж розповів про дипломатичні зусилля Святого Престолу для припинення російської агресії та досягнення справедливого миру для українського народу.

Нашою щоденною турботою також є плекання солідарності всього світу з українцями", — зауважив Папа.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народові.

Про це він заявив у спілкуванні з журналістами під час повернення з Бахрейну, пише Vatican News.

Мене вражає - і тому я вживаю слово «багатостраждальна» (дослівно: «martoriata» — «піддана мукам» від «martoriare» — «катувати, мучити») — ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, можливо… бо російський народ — це великий народ; це (жорстокість) найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду, найманців. Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму, — сказав Франциск.

Папа Римський згадав російського письменника Федора Достоєвського, який, за словами понтифіка, до сьогодні «надихає християн до осмислення християнства».

Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу, — сказав Франциск.

Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова прокоментувала заяву Папи Римського.