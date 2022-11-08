СБУ схопила російського коригувальника. Фото: 5 канал

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Ракурс

Українські правоохоронці затримали коригувальника, який наводив російські ракети по будівлі СБУ у Миколаєві.

Поплічника ворога викрили під час контрдиверсійних заходів на південному напрямку. Він приховано збирав інформацію про місця дислокації українських військових підрозділів і правоохоронних органів, задіяних в обороні обласного центру. Про це 8 листопада повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

Слідчі з’ясували, що зібрану інформацію зловмисник намагався передати агресору через анонімний Телеграм-канал, створений спецслужбами рф для проведення розвідувально-підривної діяльності в області. Ворога насамперед цікавили точні координати об'єктів СБУ, щоб здійснити ракетний удар.

Спецслужба спрацювала на випередження й схопила ворожого агента. Виявилося, що працював на ворога місцевий житель, який самостійно намагався вийти на росіян після 24 лютого. Чоловік активно поширював через соцмережі свої прокремлівські погляди, закликав підтримувати окупантів. Він також виправдовував воєнні злочини росіян. Згодом вороги вийшли на нього й наказали збирати потрібну їм інформацію. Всі докази підривної діяльності зрадника знайшли під час обшуків.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику підозру за ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану, з метою передачі такої інформації державі агресору) та ч. 1, 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) ККУ. Зрадника вже арештував суд.

Нагадаємо, кіберфахівці СБУ викрили у Запоріжжі поплічника ворога — місцевий блогер передавав агресору інформацію про наслідки російських ракетних ударів по місту.