Мобілізацію і воєнний стан продовжать - названо терміни

https://racurs.ua/ua/n176613-mobilizaciu-i-voiennyy-stan-prodovjat-nazvano-terminy.html

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Продовжити воєнний стан в Україні та мобілізацію ще на три місяці пропонує президент Володимир Зеленський. Тобто, до 19 лютого 2023 року.

Про це йдеться у тексті законопроектів, опублікованих на сайті Верховної Ради.

Глава держави вніс на розгляд парламенту проекти законів, якими запропонував продовжити термін дії мобілізації та воєнного стану, зважаючи на триваючу повномасштабну агресію росії проти України.

У пояснювальній записці до законопроектів уточнюється, що строк проведення загальної мобілізації продовжується з 21 листопада ще на 90 днів.

Нагадаємо, що загальна мобілізація в Україні стартувала 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення росії. Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що мобілізація в Україні йде за планом і зараз немає потреби у додатковому наборі. При цьому міністр оборони Олексій Резніков вказав, що питання щодо можливого оголошення додаткової мобілізації вирішуватиме Генеральний штаб Збройних сил України.