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Ракурс
Буданов: Настає вирішальний період війни, нам потрібна допомога кожного

Буданов: Настає вирішальний період війни, нам потрібна допомога кожного

8 лис 2022, 22:15
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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час зустрічі з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм вказав, що нині «настає вирішальний період війни».





Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця і Боже благословення. Певен, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі, — заявив очільник української розвідки 8 листопада.

Епіфаній вручив Буданову та керівникам підрозділів розвідки відзнаки Православної церкви України. Митрополит відзначив главу ГУР Міноборони орденом святого великомученика Юрія Переможця. Також три офіцери-розвідники отримали ордени Архистратига Михаїла.

Зі свого боку, митрополит Епіфаній подякував всім захисникам за «самовіддану боротьбу, спрямовану на захист України».

Джерело: Ракурс


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