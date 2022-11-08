Не буде жодних переговорів з росією без України – посол США в ООН

https://racurs.ua/ua/n176612-ne-bude-jodnyh-peregovoriv-z-rosiieu-bez-ukrayiny-posol-ssha-v-oon.html

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США не примушуватимуть Україну до переговорів з росією і залишаються прихильними принципу «нічого про Україну без України». Про це 8 листопада заявила постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, яка перебуває у Києві із неоголошеним візитом.

Таким чином американська дипломатка відреагувала на повідомлення західних медіа про «непублічні переговори» Вашингтона, Києва та Москви.

Ми гранично ясно дали зрозуміти: «Жодних переговорів, в яких Україна не сидить у кріслі водія». Будь-які переговори мають відбуватися за участю України. Українці мають вирішити, коли будуть готові до цих переговорів, — наголосила Томас-Грінфілд.

За її словами, підтримка Сполучених Штатів зберігатиметься, «поки Україна не виграє цієї війни і росія не виведе свої війська». Окрім цього, постпред США в ООН наголосила, що міжнародна спільнота прагне справедливості для народу України.