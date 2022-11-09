ЗСУ уразили 14 районів зосередження особового складу армії рф. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n176616-zsu-urazyly-14-rayoniv-zoseredjennya-osobovogo-skladu-armiyi-rf-genshtab.html

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Збройні сили України продовжують не лише обороняти свої позиції на фронті, але й влучно бити окупантів.

Так, упродовж 8 листопада українські військові відбили атаки росіян у районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 9 листопада.

Командування отримало інформацію про те, що 6 листопада на окупованій території Запорізької області було знищено 15 одиниць військової техніки різного типу, поранено та вбито до 150 загарбників.

Авіація Повітряних сил ЗСУ протягом минулої доби завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили чотири взводні опорні пункти, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також чотири позиції російських систем ППО.

Упродовж 8 листопада підрозділи українських Сил оборони на різнихнапрямках збили п’ять ворожих безпілотників «Ланцет» та чотири «Орлани». А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

Протягом минулої доби противник завдав сім ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони понад 35 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Крім того, понад 80 районів населених пунктів були обстріляні росіянами з танків, реактивної та ствольної артилерії й мінометів на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Нагадаємо, у командуванні ЗСУ заявляли, що східний фронт залишається головним епіцентром українсько-російської війни, а Донецька область, особливо Бахмутський та Авдіївський напрямки, — епіцентром цього фронту.