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Ракурс
Контрнаступ ЗСУ. Фото: Генштаб

США пообіцяли допомогти Україні звільнити деякі території до зими

9 лис 2022, 09:49
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Сполучені Штати Америки зроблять усе можливе, щоб допомогти Україні звільнити тимчасово окуповану територію до настання зими.





Російські загарбники продовжують готуватися до оборони в тимчасово захопленому Херсоні. Американська розвідка не бачить вивезення з обласного центру великої кількості цивільних попри заяви агресора про депортацію місцевих мешканців з правого берега річки Дніпро. Про це на брифінгу заявив представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, з наближенням зими контрнаступу Збройних сил України заважатимуть місцевість, бруд, сніг і лід, тому українське командування намагається вже зараз атакувати, щоб не втратити час.

Райдер наголосив, що американські союзники зосередяться на підтримці України перед зимою, щоб вона мала найкращі шанси звільнити територію.

Нагадаємо, 8 листопада керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що зараз «настає вирішальний період війни».

А президент України Володимир Зеленський повідомив, що новин з фронту поменшало, але інтенсивність боїв не знизилася.

Джерело: Ракурс


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