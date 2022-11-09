Тотальний страх в росії - еліта рф злякалася закликів пригожина повернутися до сталінських репресій

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Представники російського бізнесу та політичних еліт налякані посиленням впливу так званого «кухаря путіна» євгена пригожина та його закликами до репресій.

Bloomberg пише, що донедавна куратора ПВК «Вагнера» російський істеблішмент вважав фігурою маргінальною. Але тепер вплив, який набирає в росії пригожин та інші прихильники посилення конфронтації на міжнародній арені та посилення репресій усередині росії, непокоїть багатьох представників російського бізнесу та політичних еліт.

Високопоставлені російські бізнесмени та чиновники з тривогою спостерігають за тим, як заклики пригожина до посилення курсу з усіх напрямків прихильно сприймаються володимиром путіним, пише Bloomberg.

На думку багатьох, вплив пригожина та подібних до нього на президента пояснюється тим, що їх бачення подальшого розвитку подій збігається з бажаннями самого путіна.

Найбільше олігархи стурбовані закликами пригожина до посилення репресій проти них через те, що, на думку глави ПВК «Вагнера», вони не демонструють достатньої підтримки військових дій.

За інформацією Bloomberg, дійшло до того, що деякі бізнесмени почали побоюватися за свою безпеку та безпеку своїх сімей.

Відкриті нападки пригожина на вищих воєначальників (деякі з яких згодом було зміщено) і на давнього союзника путіна, губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова посилили занепокоєння російської еліти через небажання Кремля їх захистити.

Один із високопосадовців навіть порівняв політичну ситуацію в росії з військовою диктатурою, але без військового перевороту, який зазвичай їй передує. Отже, головна емоція серед вищих чинів росії зараз — страх. Через цей страх всі, з ким розмовляв Bloomberg, погодилися поговорити тільки анонімно.

Попри заяви вищих чиновників та самого президента путіна про те, що мобілізація закінчилася, багато представників еліти вважають, що мілітаризація економіки та суспільства лише прискорюється. І цю путінську політику в уряді багато хто не підтримує, проте надто переляканий, щоб говорити про це відкрито.

Одне з джерел Bloomberg також підкреслило, що в ситуації, що склалася, у путіна «немає іншого вибору, окрім як покладатися на агресивних гравців, на кшталт пригожина та рамзана кадирова», оскільки тільки у них є вірні особисті армії.