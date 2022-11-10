В Україні наразі є тисячі неідентифікованих загиблих, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n176670-2-tys-neidentyfikovanyh-zagyblyh-nalichuietsya-v-ukrayini-mvs.html

Ракурс

В Україні наразі налічується понад 2 тис. неідентифікованих тіл загиблих.

Про це сьогодні, 10 листопада, під час брифінгу повідомила заступник Міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.

Вона зазначає, що Україна активно співпрацює з міжнародними партнерами щодо проведення ДНК-експертизи загиблих.

Отримали декілька спеціалізованих пристроїв, які допомагають нашим криміналістичним лабораторіям фахово та швидко проводити експертизу, — зазначає Акопян.

Зокрема, США надали Україні першу і наразі єдину мобільну лабораторію, котра надає змогу виїжджати на місце подій в місця величезних поховань, таких як були виявлені на Харківщині, й відразу проводити там експертизи та ДНК-аналізи. Однак, наголошує Акопян, Україна потребує ще кілька десятків таких лабораторій, щоб вчасно реагувати та швидше робити аналізи.

Крім того, Німеччина надала 80 тисяч зразків реагентів і хімікатів суму на майже два мільйони євро, які використовуються для проведення ДНК-експертиз.