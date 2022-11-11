Південна Корея продасть США артилерійські снаряди для України — WSJ

https://racurs.ua/ua/n176686-pivdenna-koreya-prodast-ssha-artyleriyski-snaryady-dlya-ukrayiny-wsj.html

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Південна Корея вперше продасть США артилерійські снаряди, призначені для Збройних сил України, в рамках конфіденційної угоди про постачання зброї між Сеулом і Вашингтоном.

Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Знайомі з угодою американські посадовці вказали, що США мають намір придбати 100 тис. артилерійських боєприпасів калібру 155 мм. Потім їх передадуть ЗСУ.

Ця кількість достатня для забезпечення українських артилерійських підрозділів протягом щонайменше кількох тижнів інтенсивних бойових дій.

Проведення угоди через США дозволяє Південній Кореї дотримуватися свого публічного зобов’язання не надавати Україні летальну військову підтримку, одночасно допомагаючи Вашингтону, який є головним союзником Сеула у стримуванні Північної Кореї.