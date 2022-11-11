Офіс президента показав, як будують стіну на кордоні з білоруссю

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Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко показав, як будують стіну на кордоні з білоруссю.

Вже облаштували близько 3 км кордону. Загородження будують на Волині, в Рівненській та в Житомирській областях. Окремі фортифікації зводять і на кордоні з росією.

Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом — такими будуть деякі ділянки кордону з державою, яка підтримала агресію росії.

Наші прикордонники 24/7 відстежують ситуацію, мають все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу. Важливо, що над облаштуванням кордону системно працює обласна влада та місцевий бізнес. Ми всі хочемо захисту, ми робимо все, щоб зупинити навіть гіпотетичне просування ворога, — написав Тимошенко у своїх соцмережах.

Нагадаємо, у білорусі триває формування спільного угруповання російської та білоруської армій. Москва перекинула до свого сателіта частину мобілізованих восени чоловіків.

Збройні сили України 11 листопада звернулися до військовослужбовців об'єднаного угруповання військ республіки білорусь та російської федерації.