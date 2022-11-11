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Ракурс
Діти зустрічають військових на Херсонщині, прибираючи рашистську символіку

Діти зустрічають військових на Херсонщині, прибираючи рашистську символіку (ВІДЕО)

11 лис 2022, 18:08
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Зустріч з дітьми на визволених територіях Херсонщини показали у загоні ССО «Азов». Там зазначили, що «діти зустрічають нас, як рідних, вони дочекались своїх».





З приходом ЗСУ діти замальовують російську символіку і рідних селах.

Сили нашого підрозділу у складі ЗСУ здійснюють успішні наступальні дії на Херсонському напрямку. Ворог відступає, залишаючи зруйновані села, — описали відео в «Азові».

Наша БТГр продовжує рухатися вперед. Наступ триває. Всі подробиці озвучимо згодом, пишуть «азовці» у своїх соцмережах.

Крім того, в «Азові» показали відео з враженнями бійців загону ССО від погоні за росіянами на визволених територіях Херсонщини. Один з бійців пожартував, що «вони загубилися, на навчання їхали», згадуючи, як навесні виправдовувалися росіяни, яких брали в полон українці.

Джерело: Ракурс


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