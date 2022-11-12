путін любить символічні дати - у Повітряних силах спрогнозували дати нової ракетної атаки на Україну

https://racurs.ua/ua/n176729-putin-lubyt-symvolichni-daty-u-povitryanyh-sylah-sprognozuvaly-daty-novoyi-raketnoyi-ataky.html

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Новий масштабний ракетний удар по Україні армія росія і її бункерний фюрер можуть влаштувати 15−16 листопада, коли проходитиме саміт країн «Групи двадцяти» (G20).

путін любить символічні дати, — вважає речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Таке припущення про дати ймовірного нового удару по Україні речник Повітряних сил зробив в ефірі національного телемарафону 12 листопада. Він додав, що наразі в Чорному морі є два носії крилатих ракет армії рф.

Раніше Ігнат заявляв, що росія почала накопичувати ракети, щоб завдати нового масованого удару.