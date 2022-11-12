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путін любить символічні дати - у Повітряних силах спрогнозували дати нової ракетної атаки на Україну
путін любить символічні дати — у Повітряних силах спрогнозували дати нової ракетної атаки на Українуhttps://racurs.ua/ua/n176729-putin-lubyt-symvolichni-daty-u-povitryanyh-sylah-sprognozuvaly-daty-novoyi-raketnoyi-ataky.htmlРакурс
Новий масштабний ракетний удар по Україні армія росія і її бункерний фюрер можуть влаштувати 15−16 листопада, коли проходитиме саміт країн «Групи двадцяти» (G20).
путін любить символічні дати, — вважає речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Таке припущення про дати ймовірного нового удару по Україні речник Повітряних сил зробив в ефірі національного телемарафону 12 листопада. Він додав, що наразі в Чорному морі є два носії крилатих ракет армії рф.
Раніше Ігнат заявляв, що росія почала накопичувати ракети, щоб завдати нового масованого удару.
Ймовірно, вони накопичують певний запас для того, щоб бити залпом. Це не виключається, тому що ворог не залишив своїх намірів знищити нашу критичну інфраструктуру, — сказав речник Повтіряних сил.
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