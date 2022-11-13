Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
З Активісти вкотре зняли російський прапор на центральній площі Маріуполя, фото: Петро Андрющенко

У центрі Маріуполя активісти періодично знімають російський прапор (ФОТО)

13 лис 2022, 21:35
999

У тимчасово окупованому Маріуполі з Площі Свободи проукраїнські активісти періодично знімають вивішений рашистами прапор країни-окупанта.





Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 13 листопада, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідне фото.

Група «Ї» Маріупольського Спротиву вчергове «денацифікувала» російський прапор з Площі Свободи, — зазначив Андрющенко. — Окупаційна влада або не помічає, або робить вигляд, що нічого не відбулося. Знов. Той прапор потрохи перетворюється на маріупольську Чорнобаївку.

З Активісти вкотре зняли російський прапор на центральній площі Маріуполя, фото: Петро Андрющенко

Також Андрющенко повідомив, що другий день поспіль спостерігається прибуття військових окупантів з Херсонського напряму в Маріупольський район.

Вчора великі колони на сотні автівок з військовими прибули дорогою Мангуш-Урзуф. Прибулих розселяють по пансіонатах та базах відпочинку в с. Ялта, с. Нова Ялта, с. ЮрЇвка. Розселенням займається окупаційний мчс Мангушу, — зазначає він. — На зараз на цій дорозі на кожному перехресті чергують військові регулювальники в очікуванні чергових окупантів з Херсону на розселення.

Крім того, спостерігається стрімко зростаюча хвиля цивільних автівок з російськими номерами, власники/водії яких стверджують, що вони їдуть з Херсону.

Всі, військові та цивільні розраховуються гривнею в місцевих магазинах, — додає радник мера Маріуполя.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів