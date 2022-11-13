З Активісти вкотре зняли російський прапор на центральній площі Маріуполя, фото: Петро Андрющенко

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Ракурс

У тимчасово окупованому Маріуполі з Площі Свободи проукраїнські активісти періодично знімають вивішений рашистами прапор країни-окупанта.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 13 листопада, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідне фото.

Група «Ї» Маріупольського Спротиву вчергове «денацифікувала» російський прапор з Площі Свободи, — зазначив Андрющенко. — Окупаційна влада або не помічає, або робить вигляд, що нічого не відбулося. Знов. Той прапор потрохи перетворюється на маріупольську Чорнобаївку.

Також Андрющенко повідомив, що другий день поспіль спостерігається прибуття військових окупантів з Херсонського напряму в Маріупольський район.

Вчора великі колони на сотні автівок з військовими прибули дорогою Мангуш-Урзуф. Прибулих розселяють по пансіонатах та базах відпочинку в с. Ялта, с. Нова Ялта, с. ЮрЇвка. Розселенням займається окупаційний мчс Мангушу, — зазначає він. — На зараз на цій дорозі на кожному перехресті чергують військові регулювальники в очікуванні чергових окупантів з Херсону на розселення.

Крім того, спостерігається стрімко зростаюча хвиля цивільних автівок з російськими номерами, власники/водії яких стверджують, що вони їдуть з Херсону.