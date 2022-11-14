Росіяни випустили 60 снарядів по Дніпропетровщині. Фото: Валентин Резніченко

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Дніпропетровська область 14 листопада потрапила під обстріл російських загарбників.

Окупанти випустили понад 60 снарядів по Нікопольському району. Ворог стріляв із «Градів» та важкої артилерії. У Марганці пошкоджено лінію електропередач, яка живить насосну станцію водоканалу. Внаслідок обстрілів 45 тис. сімей у Марганці та навколишніх селищах та селах залишилися без води. Про це голова Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Очільник області зазначив, що енергетики працюють, щоб запустити станцію. Російські снаряди пошкодили будинки та автомобілі. Деталі обстрілів з’ясовуються.

Нагадаємо, 13 листопада в Донецькій області під російський обстріл потрапили лікарня, пологовий будинок та профілакторій у місті Торецьку. На щастя, ніхто не постраждав.