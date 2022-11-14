сергія лаврова госпіталізували на саміті «Групи двадцяти». Фото:

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Міністр закордонних справ росії сергій лавров бв госпіталізований на острові Балі через проблеми зі здоров’ям

Три індонезійські урядові та медичні чиновники повідомили, що російський дипломат потрапив до лікарні. Двоє людей сказали, що Лавров лікувався від серцевої хвороби. Главу мзс країни-агресора доправили до лікарні Сангла у столиці провінції Денпасар. Про це повідомляє Associated Press.

Агентство не змогло зв’язатися з представниками російського посольства. Але в москві вже поспішили спростувати інформацію про хворобу Лаврова.

Ми тут із Сергієм Вікторовичем в Індонезії читаємо стрічку і не віримо своїм очам: виявляється, він госпіталізований. Це вже, звісно, найвищий пілотаж фейків. Ну, чекайте, світовий ексклюзив, — написала прес-секретар мзс рф марія захарова у Telegram.

Як відомо, сергій лавров є найвищою російською офіційною особою на саміті «Групи двадцяти», який стартує 15 листопада. Російський президент володимир путін відмовився від участі через критику з боку світових лідерів щодо вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Європейський Союз та Велика Британія мають намір бойкотувати виступ російської делегації. Єврочиновники обіцяють зробити «все можливе», щоб ізолювати країну-агресорку.

Джерело: Associated Press