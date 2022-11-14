Під час утечі росіяни випустили всіх в’язнів із СІЗО у Херсоні, серед них є довічники

Під час утечі росіяни випустили всіх в'язнів із СІЗО у Херсоні, серед ниє є довічники

https://racurs.ua/ua/n176817-pid-chas-utechi-rosiyany-vypustyly-vsih-v-yazniv-iz-sizo-u-hersoni-sered-nyie-ie-dovichnyky.html

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Російські військові під час відступу випустили ув’язнених із СІЗО Херсона. Декілька з них, включаючи довічно засудженого, здалися ЗСУ. Його перевезли до пенітенціарної служби Миколаєва.

Загалом українські військові виявили справи 457 засуджених, звезених з усієї Херсонської області до міського СІЗО, повідомляє «Громадське». 15 із них було засуджено до довічного позбавлення волі. Де вони — невідомо.

Також військові виявили справи 59 осіб, яких затримали росіяни під час окупації. Вони стверджують, що цих людей під час відступу вивезли до Криму.

ЗСУ увійшли до Херсона без бою 11 листопада.

Міністр оборони рф сергія шойгу наказав відвести російські війська 9 листопада. Ймовірно, на той момент операція з евакуації більшої частини російських військ та окупаційного адміністративного персоналу вже йшла.