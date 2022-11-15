Росія може перенести штаб окупантів в Генічеськ — розвідка Британії

https://racurs.ua/ua/n176827-rosiya-moje-perenesty-shtab-okupantiv-v-genichesk-rozvidka-brytaniyi.html

Ракурс

Армія росії намагається зміцнити свої сили у південних областях України. Про це йдеться у щоденному зведенні Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому 15 листопада у Твіттер.

До 12 листопада 2022 року російські військові майже напевно завершили виведення выйськ, які утримували територію на захід від Дніпра. Покинувши місто Херсон, росія зробила портове місто Генічеськ на Азовському морі «тимчасовою столицею» окупованого регіону, — йдеться у повідомленні.

Британська розвідка вважає, що москва, ймовірно, також передислокує підрозділи військового управління в район Генічеська.

Вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети та занепокоєння російських командувачів при зміцненні своєї оборони на півдні України. Місто має хороші можливості для координації дій проти потенційних українських загроз як з Херсона на заході, так і через Мелітополь на північному сході, а також отримати підкріплення з Криму, — пояснили у розвідці.

Також британці додали, що наразі Генічеськ знаходиться поза зоною дії українських артилерійських систем, які завдали значних ушкоджень російським польовим командним пунктам.