Кремль побачив «слід НАТО і США» у падінні ракети в Польщі

Автомобілі польських спецслужб біля зерносховища у Пшеводуві, де стався вибух, 16 листопада 2022 року, фото - Reuters

https://racurs.ua/ua/n176880-kreml-pobachyv-slid-nato-i-ssha-u-padinnya-rakety-v-polschi.html

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У Кремлі вважають США та НАТО «першопричиною всього» щодо ситуації з падінням ракети в Польщі. Так прес-секретар президента рф дмитро пєсков прокоментував заяви США про кінцеву відповідальність росії за інцидент з ракетою, що впала.

Американці говорять у парадигмі, якби не було того, то й не було б цього. Тоді є сенс відмотати назад. І ми побачимо першопричину всього — це НАТО та США на чолі, — сказав представник Кремля у коментарі РІА «Новости».

Які саме дії США та НАТО призвели до ситуації, що склалася, він не пояснив.

15 листопада польські ЗМІ повідомили про падіння двох ракет у селі Пшеводув у Люблінському воєводстві на кордоні з Україною. Одна з ракет влучила в елеватор, внаслідок чого загинули двоє людей. Цього ж дня росія завдала наймасовішого ракетного удару по території України.

Влада України поклала відповідальність за інцидент у Польщі на росію. Москва звинувачення заперечує. Країни Заходу і влада Польщі схиляються до версії, що ракета, що впала на польській території, була українською. Президент Польщі Анджей Дуда припустив, що трапився «нещасний випадок». За його словами, швидше за все, ракета, що впала, використовувалася українським ППО.

За поточною інформацією, це була стара ракета С-300, виготовлена ще в СРСР. І немає вказівок на те, що її випустили російська сторона. Судячи з усього, її випустили українська ППО і, на жаль, невдало впала на нашу територію, — сказав президент Польщі.

Проте у Польщі було ухвалено рішення посилити боєздатність збройних сил Польщі, охорону кордону та неба.

США, Німеччина та Велика Британія виступили зі схожими заявами, що відповідальність за інцидент з падінням ракети в Польщі зрештою несе росія, яка розв’язала війну в Україні та обстріляла громадянську інфраструктуру країни.

Президент України повідомив, що готовий надати всю інформацію Польщі та НАТО, аби довести, що ракети були російськими.