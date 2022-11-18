Окупанти продовжують чинити злочини проти мирного населення, фото: Asia-plus

https://racurs.ua/ua/n176912-na-luganschyni-okupanty-zmushuut-medykiv-stavaty-na-viyskovyy-oblik-genshtab.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Луганщини загарбники зобов’язали працівників медичних закладів стати на військовий облік для подальшого доукомплектування вакантних посад.

Відповідний указ видало так зване «міністерство охорони здоров’я». Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що причиною таких дій окупантів стали:

значні втрати особового складу;

недостатня кількістю медперсоналу в підрозділах окупантів на території України.

За даними Генштабу, рашисти наразі зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках та продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Також ворог проводить наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках та постійно веде повітряну розвідку.

За минулу добу були відбиті атаки ворога в районах населених пунктів: