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Захисники Україні ліквідували вже понад 83 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

350 рашистів знищили захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

18 лис 2022, 10:07
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 83 тис. 460 осіб.





За минулу добу цей показник зріс на 350 осіб. Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 879 танків;
  • 5 тис. 808 бойових броньованих машин;
  • 1 тис. 865 одиниць артилерійських систем;
  • 393 одиниці реактивних систем залпового вогню;
  • 209 одиниць засобів протиповітряної оборони;
  • 278 літаків;
  • 261 гелікоптер;
  • 1 тис. 536 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 480 крилатих ракет;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 тис. 366 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 161 одиницю спеціальної техніки.

Найбільших втрат за минулу добу рашисти зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Джерело: Ракурс


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