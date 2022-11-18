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Захисники Україні ліквідували вже понад 83 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
350 рашистів знищили захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n176916-350-rashystiv-znyschyly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 83 тис. 460 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 350 осіб. Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 2 тис. 879 танків;
- 5 тис. 808 бойових броньованих машин;
- 1 тис. 865 одиниць артилерійських систем;
- 393 одиниці реактивних систем залпового вогню;
- 209 одиниць засобів протиповітряної оборони;
- 278 літаків;
- 261 гелікоптер;
- 1 тис. 536 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 480 крилатих ракет;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 тис. 366 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 161 одиницю спеціальної техніки.
Найбільших втрат за минулу добу рашисти зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.
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