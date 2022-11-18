Захисники Україні ліквідували вже понад 83 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 83 тис. 460 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 350 осіб. Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

2 тис. 879 танків;

5 тис. 808 бойових броньованих машин;

1 тис. 865 одиниць артилерійських систем;

393 одиниці реактивних систем залпового вогню;

209 одиниць засобів протиповітряної оборони;

278 літаків;

261 гелікоптер;

1 тис. 536 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

480 крилатих ракет;

16 кораблів/катерів;

4 тис. 366 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

161 одиницю спеціальної техніки.

Найбільших втрат за минулу добу рашисти зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.