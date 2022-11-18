В Україні тривають відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n176918-rizke-poholodannya-zbilshylo-navantajennya-prodovjatsya-vidkluchennya-elektroenergiyi.html

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В Україні сьогодні, 18 листопада, продовжуть здійснюватися аварійні та планові відключення електроенергії.

Окрім російських обстрілів, котрі завдали значних руйнувань енергосистемі, до збільшення наватаження на мережу також призвело різке похолодання в Україні. Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі, — наголошують у компанії. — Це ускладнює, й без того непросту ситуацію в енергосистемі.

У зв’язку з цим продовжується застосування обмежень споживання електроенергії.