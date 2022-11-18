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В Україні тривають відключення електроенергії
Різке похолодання збільшило навантаження — в Україні продовжаться відключення світлаhttps://racurs.ua/ua/n176918-rizke-poholodannya-zbilshylo-navantajennya-prodovjatsya-vidkluchennya-elektroenergiyi.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 18 листопада, продовжуть здійснюватися аварійні та планові відключення електроенергії.
Окрім російських обстрілів, котрі завдали значних руйнувань енергосистемі, до збільшення наватаження на мережу також призвело різке похолодання в Україні. Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляє прес-служба «Укренерго».
Через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі, — наголошують у компанії. — Це ускладнює, й без того непросту ситуацію в енергосистемі.
У зв’язку з цим продовжується застосування обмежень споживання електроенергії.
Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб'єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям, — наголошують в «Укренерго».
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