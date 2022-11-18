Тисячі підручників країни-окупанта виявили у звільненому Куп’янську, фото: Поліція Харківщини

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У місті Куп’янську Харківської області, звільненому в ході вересневого наступу ЗСУ, правоохоронці провели огляд місцевого ліцею, в ході якого вилучили понад 5 тис. російських підручників для школярів 1−11 класів.

Огляд здійснювався в межах кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111−1 Кримінального кодексу).

Також було виявлено атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка, підписані так званим «главой военно-гражданской администрации Харьковской области».

На одній з коробок, де знаходились книжки з м. Краснодар, росіяни залишили вірш про «мир та дружбу» — черговий кремлівський наратив, — наголошують у поліції.

Куп’янськ перебував під російською окупацією у період з 27 лютого по 10 вересня.

Нагадаємо, міністр освіти України Сергій Шкарлет нещодавно заявив, що влада знає прізвища майже всіх учителів-колаборантів.