Українська влада знає про майже всіх учителів-колаборантів. Фото: v-variant

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Прізвища майже всіх українських вчителів-колаборантів відомі владі.

Лише 1% вчителів на тимчасово окупованих територіях погодилися на співпрацю з росіянами. Більшість закладів освіти на захоплених землях, попри оголошення навчання за російським стандартом, не розпочали роботу у повному обсязі. Там, де все-таки почали навчальний рік, завозили російських вчителів, але на деякі предмети не вистачало охоплення. Здебільшого діти так і не пішли на навчання у захоплених школах та намагалися вчитися онлайн в українських закладах. Про це 14 листопада міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив у Telegram.

Ми співпрацюємо з правоохоронними органами, прізвища майже всіх відомі. Вони абсолютно повною мірою відповідатимуть перед законом за свої колабораціоністські дії. Але це справа правоохоронних органів, я сподіваюся, що всіх буде притягнуто, — зазначив він.

За словами Шкарлета, в Херсонській області загарбники ставили керівниками шкіл «будь-кого», зокрема людей, які не мають освіти. Переважна більшість вчителів Херсонщини відмовилися працювати на окупантів.

Міністр наголосив, що з вчителями-колаборантами були припинені трудові відносини.

Нагадаємо, в уряді заявляли, що російських вчителів, які приїхали викладати у школах України та затриманих під час наступу українських військових, судитимуть за кримінальною статтею про порушення законів та звичаїв війни.