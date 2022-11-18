Ніхто не хоче бути олімпійцем - услід за Шевченком з НОК пішли Шуфрич, Суркіс і Павелко

Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич виходять зі складу Національного олімпійського комітету України.

Їх затвердили у статусі членів НОК України 17 листопада, коли обрали нового президента організації — Вадима Гутцайта.

18 листопада Андрій Шевченко відмовився від роботи в НОК України і заявив, що не хоче бути поруч з проросійськими колаборантами.

У найважчий час в історії моєї країни, я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу задля нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас, я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх, — заявив Шевченко.

Суркіс-старший та Шуфрич потрапили у НОК від спортивних федерацій. Обидва були членами проросійської «Партії регіонів», а згодом — «Опозиційної платформи — За життя».

Крім того, після Шевченка з НОК вийшов і нинішній голова Української асоціації футболу Андрій Павелко. Він сказав, що не голосував за включення Суркіса та Шуфрича у склад НОК.

Підсумки вчорашньої ХХХVIІ Генеральної асамблеї НОК України викликали величезний резонанс у суспільстві. Що абсолютно закономірно, зважаючи на обрання до складу членів НОК представників забороненої в Україні партії ОПЗЖ. В той час, як увесь світ бойкотує участь російських спортсменів у змаганнях всіх рівнів, до складу українського олімпійського комітету включають осіб від проросійських політичних угруповань. Як учасник Асамблеї та представник команди НОК, призупиняю своє членство у Комітеті до того часу, поки ситуацію не буде виправлено, — написав Павелко.

Напередодні в НОК уперше за 17 років змінився керівник ― новим головою організації обрали міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

На генасамблеї НОК також обрали нових членів комітету на період 2022―2026 років. До списку увійшли 39 людей, зокрема депутати від забороненої ОПзЖ Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич. Це рішення обурило активістів і журналістів.