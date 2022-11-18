ЗСУ вдарили по ворогу в окупованому Скадовську та по складу в Чаплинці

У Херсонській області Сили оборони вразили район зосередження ворога і ліквідували пів сотні окупантів, а також знищили склад боєприпасів.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ у вечірньому зведенні 18 листопада.

Підтверджено втрати противника в Херсонській області за попередні дні. Так у місті Скадовськ в результаті ураження району зосередження окупантів втрати особового складу склали близько 50 осіб загиблими. А в місті Чаплинка підтверджується знищення складу боєприпасів.

За наявною інформацією, в місто Новоайдар на Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку, — йдеться в повідомленні.