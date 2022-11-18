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ЗСУ вдарили по ворогу в окупованому Скадовську та по складу в Чаплинці
ЗСУ вдарили по ворогу в окупованому Скадовську та по складу в Чаплинціhttps://racurs.ua/ua/n176945-zsu-vdaryly-po-vorogu-v-okupovanomu-skadovsku-ta-po-skladu-v-chaplynci.htmlРакурс
У Херсонській області Сили оборони вразили район зосередження ворога і ліквідували пів сотні окупантів, а також знищили склад боєприпасів.
Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ у вечірньому зведенні 18 листопада.
Підтверджено втрати противника в Херсонській області за попередні дні. Так у місті Скадовськ в результаті ураження району зосередження окупантів втрати особового складу склали близько 50 осіб загиблими. А в місті Чаплинка підтверджується знищення складу боєприпасів.
За наявною інформацією, в місто Новоайдар на Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку, — йдеться в повідомленні.
Раніше «Ракурс» писав, що Бахмутський і Авдіївський напрямки залишаються епіцентрами, найгарячішою точкою війни. Ворог там зазнає неймовірних втрат.
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