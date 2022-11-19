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Кім Чен Ин прийшов на запуск балістичної ракети з донькою та дружиною
Кім Чен Ин прийшов на запуск балістичної ракети з донькою та дружиною (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n176953-kim-chen-yn-pryyshov-na-zapusk-balistychnoyi-rakety-z-donkou-ta-drujynou-foto.htmlРакурс
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин вперше показав на публіці свою дочку, про яку раніше було невідомо.
На фото, які опублікувала пропаганда, Кім з донькою, про яку раніше нічого не було відомо, позують на тлі ракети.
ЗМІ в КНДР навіть дозволили назвати ім’я дівчинки. За деякими даними, доньці Кіма близько 12−13 років. Загалом, за непідтвердженою інформацією, у лідера КНДР троє дітей — дві дівчинки та хлопчик.
Разом зі своєю дочкою та дружиною лідер Північної Кореї провів випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети «Хвасон-17».
Ракета, запущена в Пхеньянському міжнародному аеропорту, летіла 4135 секунд (понад годину), дальність польоту склала 998 км, а максимальна висота — 6040,9 км, — так державні ЗМІ КНДР описують випробування ракети.
Нова міжконтинентальна балістична ракета Північної Кореї може досягти території США. Так принаймні стверджує північнокорейський диктатор.
Цей пуск підтвердив, що ядерні сили КНДР досягли максимальної здатності стримувати будь-яку ядерну загрозу, — заявив Кім Чен Ин.
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