Кім Чен Ин прийшов на запуск балістичної ракети з донькою та дружиною

https://racurs.ua/ua/n176953-kim-chen-yn-pryyshov-na-zapusk-balistychnoyi-rakety-z-donkou-ta-drujynou-foto.html

Ракурс

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин вперше показав на публіці свою дочку, про яку раніше було невідомо.

На фото, які опублікувала пропаганда, Кім з донькою, про яку раніше нічого не було відомо, позують на тлі ракети.

ЗМІ в КНДР навіть дозволили назвати ім’я дівчинки. За деякими даними, доньці Кіма близько 12−13 років. Загалом, за непідтвердженою інформацією, у лідера КНДР троє дітей — дві дівчинки та хлопчик.

Разом зі своєю дочкою та дружиною лідер Північної Кореї провів випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети «Хвасон-17».

Ракета, запущена в Пхеньянському міжнародному аеропорту, летіла 4135 секунд (понад годину), дальність польоту склала 998 км, а максимальна висота — 6040,9 км, — так державні ЗМІ КНДР описують випробування ракети.

Нова міжконтинентальна балістична ракета Північної Кореї може досягти території США. Так принаймні стверджує північнокорейський диктатор.