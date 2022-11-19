ЗСУ здатні зайти до Криму до кінця року, вважає заступник Резнікова

https://racurs.ua/ua/n176966-zsu-zdatni-zayty-do-krymu-do-kincya-roku-vvajaie-zastupnyk-reznikova.html

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Українські підрозділи можуть вже до кінця цього року повернутися до Криму, а війна з рф може закінчитися вже навесні 2023 року.

Ці прогнози, а також заяву про те, що загроза ядерного удару з боку росії малоймовірна, оприлюднив в інтерв’ю Sky News генерал-майор у відставці, заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

Він вважає, що мирні переговори між рф та Україною відбудуться лише тоді, коли російські війська залишать усю українську територію в кордонах 1991 року. Тобто, це стосується півострова Крим та тимчасово окупованих росією територій від 2014 року.