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ЗСУ здатні зайти до Криму до кінця року, вважає заступник Резнікова
ЗСУ здатні зайти до Криму до кінця року, вважає заступник Резніковаhttps://racurs.ua/ua/n176966-zsu-zdatni-zayty-do-krymu-do-kincya-roku-vvajaie-zastupnyk-reznikova.htmlРакурс
Українські підрозділи можуть вже до кінця цього року повернутися до Криму, а війна з рф може закінчитися вже навесні 2023 року.
Ці прогнози, а також заяву про те, що загроза ядерного удару з боку росії малоймовірна, оприлюднив в інтерв’ю Sky News генерал-майор у відставці, заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.
Він вважає, що мирні переговори між рф та Україною відбудуться лише тоді, коли російські війська залишать усю українську територію в кордонах 1991 року. Тобто, це стосується півострова Крим та тимчасово окупованих росією територій від 2014 року.
Всередині суспільства в Україні є рішення, що ми йдемо до кінця. Неважливо, який сценарій обговорюється. Люди заплатили багато крові, багато зусиль за те, чого ми вже досягли. І всім відомо, що будь-яке зволікання чи заморожений конфлікт — це лише продовження цієї війни проти існування України як нації, — сказав Гаврилов в інтерв’ю.
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