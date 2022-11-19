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Ракурс
ЗСУ здатні зайти до Криму до кінця року, вважає заступник Резнікова

ЗСУ здатні зайти до Криму до кінця року, вважає заступник Резнікова

19 лис 2022, 14:50
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Українські підрозділи можуть вже до кінця цього року повернутися до Криму, а війна з рф може закінчитися вже навесні 2023 року.





Ці прогнози, а також заяву про те, що загроза ядерного удару з боку росії малоймовірна, оприлюднив в інтерв’ю Sky News генерал-майор у відставці, заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

Він вважає, що мирні переговори між рф та Україною відбудуться лише тоді, коли російські війська залишать усю українську територію в кордонах 1991 року. Тобто, це стосується півострова Крим та тимчасово окупованих росією територій від 2014 року.

Всередині суспільства в Україні є рішення, що ми йдемо до кінця. Неважливо, який сценарій обговорюється. Люди заплатили багато крові, багато зусиль за те, чого ми вже досягли. І всім відомо, що будь-яке зволікання чи заморожений конфлікт — це лише продовження цієї війни проти існування України як нації, — сказав Гаврилов в інтерв’ю.

Джерело: Ракурс


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