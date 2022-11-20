ГУР озвучило відсоток росіян, які підтримують війну проти України. Фото:

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Війну російської федерації проти України підтримує більшість громадян країни-агресора.

Деякі оцінки свідчать, що російську військову агресію проти України підтримують 75% росіян. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив у інтерв’ю виданню «KyivPost».

Політика кремля, це не політика всього населення рф. Хоча, за деякими оцінками, 75 відсотків населення росії підтримують війну проти України, — зазначив він.

За інформацією розвідника, така підтримка політики диктатора володимира путіна — це результат російської пропаганди упродовж останніх 10 років. Скібіцький нагадав, що за часів Радянського Союзу москва намагалася виставити своїми ворогами країни Заходу. З того часу в росії нічого не змінилося.

Нагадаємо, 8 листопада керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час зустрічі з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм заявив, що зараз «настає вирішальний період війни».